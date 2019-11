De Jong: Es normal tener tanta competencia en Barcelona, hay buenos centrocampistas

El volante holandés de FC Barcelona, Frenkie De Jong, habló sobre la oportunidad de compartir con buenos centrocampistas en el club catalán y consideró que es normal tener una competencia tan dura para ser titular.

"Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, para mí es el mejor, y es normal tener tanta competencia", declaró este martes al ser consultado por la presencia de grandes futbolistas como Arturo Vidal, Arthur, Ivan Rakitic y Sergio Busquets en el plantel.

"Hay muchos jugadores buenos en el centro del campo, solo intento hacer lo mejor en los entrenamientos y en los partidos", insistió.

"Afortunadamente, es suficiente para que el entrenador me deje ser titular", agregó De Jong, quien además aseguró que "soy feliz donde estoy jugando. Me gusta que sea así. Me siento muy bien. No necesito descansar".

Por otra parte afirmó que espera que Lionel Messi gane el Balón de Oro: "Es el mejor del mundo y además ha hecho una temporada fantástica. Debe ganarlo él. Es el mejor, sin duda".

Barcelon enfrenta el miércoles a Borussia Dortmund en Liga de Campeones, desde las 17:00 horas (20:00 GMT).