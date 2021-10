Diego Simeone no saludó a Jurgen Klopp y en Inglaterra lo tacharon de "cobarde"

Una polémica situación ocurrió tras el pitazo final de la victoria de Liverpool sobre Atlético de Madrid en la Champions, ya que el técnico Diego Simeone no saludó a Jurgen Klopp y en Inglaterra tacharon de "cobarde" al entrenador argentino.

Una vez terminado el duelo en el Wanda Metropolitano, las cámaras captaron como Simeone se dirigió corriendo al camarín, evitando todo tipo de encuentro con el cuerpo técnico rival.

De hecho, Klopp iba a buscar el saludo y solo pudo cruzar palabras con Nelson Vivas, ayudante técnico del "Cholo".

Simeone left without shaking Klopp’s hand and Klopp was NOT happy.



They play at Anfield on November 3 🍿



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/bICVC9AokQ