Director deportivo de AS Roma lamentó que no se use el VAR en la Champions

El director deportivo de AS Roma, el español Ramón Rodríguez Verdejo, "Monchi", cuyo equipo fue eliminado por Liverpool en semifinales de la Liga de Campeones, lamentó este miércoles el hecho de que la UEFA no introduzca la tecnología VAR en sus competiciones.

Las declaraciones se producen después de que el colegiado que dirigió el duelo de este miércoles en el Estadio Olímpico, el esloveno Damir Skomina, no pitara dos claros penales a favor del equipo italiano.

La primera falta la sufrió el bosnio Edin Dzeko al ser derribado por el meta alemán Loris Karius mientras que el segundo fue causado por un toque con las manos del defensor inglés Trent Alexander-Arnold tras un disparo de Stephan El Shaarawy; en ambos casos, el árbitro no sancionó alguna infracción.

"En Anfield recibimos un gol en el que había fuera de juego. Aquí en Roma hubo dos penales clamorosos no otorgados y uno de ellos habría causado además una tarjeta roja para Alexander-Arnold. El VAR habría cambiado algo", consideró Monchi al acabar el duelo.

Roma triunfó este miércoles por 4-2, pero cayó eliminado al haber perdido 2-5 el partido de ida, jugado la semana pasada en Anfield.

"Es el momento de levantar la voz. No solo Roma está en esta situación, también Juventus sufrió contra Real Madrid en los cuartos de final. Lo que pasó es clamoroso", insistió el directivo.

"No entiendo por qué no se introduce VAR en la competición más importante para clubes. Yo siempre estuve a favor del VAR en Italia. Se puede fallar también con la tecnología, pero mucho menos. En el Madrid-Bayern Munich hubo momentos importantes que afectan no solo el aspecto económico, sino también el aspecto sentimental de los aficionados", dijo.