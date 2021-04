DT de Borussia Dortmund: No estamos contentos con las decisiones que tomó el árbitro

El director técnico Edin Terzić habló tras la eliminación de Borussia Dortmund, luego de caer por un global de 4-2 ante Manchester City, y aseguró que el arbitraje influyó en ambos duelos.

"No estamos contentos con las decisiones que tomó el árbitro en ambos partidos. No entendemos por qué no usan la pantalla si está ahí para ayudar", dijo tras el partido en relación a un penal cobrado para el equipo de Josep Guardiola.

De todas formas, dijo que "esta es una parte del juego, Man City merecía pasar. Jugaron magníficamente ambos partidos".

Ahora Borussia Dortmund se concentrará en la Bundesliga, donde enfrentarán a Werder Bremen el domingo 18 a las 09:30 horas de Chile.