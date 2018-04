DT de Liverpool: Si alguien cree que Roma es fácil, no vio los partidos contra Barcelona

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, se refirió este viernes a su próximo rival en la semifinal de la Liga de Campeones, AS Roma de Italia, dejando en claro que será un rival muy complicado.

"Si alguien cree que será una eliminatoria fácil es que no vio los dos partidos contra Barcelona" afirmó el adiestrador germano.

"Es un sorteo y es muy emocionante. Lo más importante es que seguimos en la competición,y que sabemos que vamos a tener una oportunidad contra cualquier rival que tengamos delante. Esto es fútbol, y en el fútbol siempre hay oportunidades. Así que tenemos una contra AS Roma", aseguró Klopp.

"Pero si alguien piensa que es una eliminatoria fácil, que no piense así, claramente no vio los partidos contra Barcelona. El 4-1 de la ida fue engañoso; fue un Messi glorioso contra Roma. La vuelta fue espectacular, lo que hicieron fue increíble. Deberían haber ganado por cuatro o cinco goles. Me impresionaron mucho", destacó el entrenador de los "reds".

Liverpool y AS Roma se medirán en Anfield en el partido de ida el 24 de abril para buscar un cupo a la final de la Liga de Campeones.