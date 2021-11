El palo de un histórico de Liverpool a PSG: Nunca ganarán la Champions con Messi, anda de paseo

Jamie Carragher, histórico ex defensa de Liverpool, tuvo duras palabras contra PSG tras la derrota que sufrió el cuadro francés ante Manchester City en la Champions y aseguró que los parisinos no ganarán la Champions, cargando contra sus estrellas, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

"Nunca ganarán la Champions con Messi, está de paseo", declaró Carragher en su tribuna de comentarista deportivo en Paramount Plus.

Además, el ex internacional inglés, ganador de la "orejona" con Liverpool en 2005, en la mítica final ante AC Milan en el "Milagro de Estambul", también apuntó los equipos favoritos a ganar la Champions no tienen jugadores que se andan "paseando" en la cancha: "PSG tiene tres y no tiene ninguna posibilidad de ganar así el título".

"Me frustra ver a Mbappé más que a otro. Tiene 22 años y debería estar corriendo para volver a ayudar a sus compañeros ante un equipo top como Manchester City. Pero eso de andar por el campo no es para mí", aseveró.

Finalmente, aconsejó al técnico de PSG, el argentino Mauricio Pochettino, que fiche en Manchester United.

"Pochettino tiene que salir del club. Si tuviera la oportunidad de ir al United, me iría mañana mismo. Y es por culpa de sus tres estrellas", concluyó.