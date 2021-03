Champions League

Cuartos de final:

- Manchester City (ING) vs. Borussia Dortmund (ALE)

- FC Porto (POR) vs. Chelsea (ING)

- FC Bayern Munich (ALE) vs. PSG (FRA)

- Real Madrid (ESP) vs. Liverpool (ING)

Semifinales:

- Semifinal 1: Bayern Munich o PSG vs. Manchester City o Borussia Dortmund.

- Semifinal 2: Real Madrid o Liverpool vs. FC Porto o Chelsea

Final:

- Ganador de la semifinal 1 (local) vs. Ganador de la semifinal 2 (visita), Estambul, Turquía.

Europa League

Cuartos de final:

- Granada (ESP) vs. Manchester United (ING)

- Arsenal FC (ING) vs. Slavia Praga (RCH)

- Ajax (HOL) vs. AS Roma (ITA)

- Dinamo Zagreb (CRO) vs. Villarreal (ESP)

Semifinales:

- Semifinal 1: Granada o Manchester United vs. Ajax o AS Roma.

- Semifinal 2: Dinamo Zagreb o Villarreal vs. Arsenal o Slavia Praga

Final:

- Ganador de la semifinal 2 vs. Ganador de la semifinal 1, Gdansk, Polonia.