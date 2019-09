Ernesto Valverde: El martes decidiremos si juega Messi

El técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo este lunes en Alemania que hasta este martes no se decidirá si Lionel Messi, lesionado desde el 5 de agosto, jugará su primer partido de la temporada, que coincide con el estreno en Liga de Campeones ante Borussia Dortmund.

"Hace una semana no lo teníamos muy claro si (Messi) llegaba a este partido. En los últimos entrenamientos ha entrado bien en el equipo, sacándose de la cabeza esos pequeños dolores, cuando empiezas a jugar sin pensar en eso es que estás bien. Ha tenido una gran evolución", dijo el DT.

Valverde, que para este martes espera a un rival "de muchísimo nivel", candidato en todas las competiciones y "una gran piedra de toque" para probar a su equipo, no es de los que considera que en el caso de Ansu Fati se tenga que afrontar la situación del juvenil de 16 años fuera de la normalidad.

"No me gusta toda esta historia de darle consejos. Hay que dejar un poco de aire a los jugadores. Todos los que estamos a su alrededor lo tenemos que llevar con normalidad. Veremos si juega, si lo hace no es por batir ningún récord, sino por necesidades del equipo", insistió.

Tras la dolorosa eliminación en la Champions del año pasado, Valverde recuerda que es una competición que "un mal día te saca de ella" por muy bien que lo hayas hecho antes.

En cuanto a Borussia Dortmund, Valverde alabó a Paco Alcácer, ex delantero de Barcelona y en plena racha goleadora, al que calificó como "un gran jugador" como lo está demostrando: "Está en un equipo en el que puede jugar con más regularidad y se lo está ganando. Es un equipo que le viene bien, juega cerca del área y él es muy certero", indicó.

El duelo se disputará desde las 16:00 horas (19:00 GMT) en el Signal Iduna Park.