Ernesto Valverde: Está claro que debemos mejorar, pero no hay que perder la perspectiva

El entrenador de FC Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció que su equipo tiene que mejorar ciertos aspectos del juego, pero advirtió que "sin perder la perspectiva" pues, a su juicio, han realizado buenos partidos en la temporada.

"Está claro que tenemos que mejorar cuando pensamos que no hemos jugado un partido redondo, eso no lo esconde nadie, pero no hay que perder la perspectiva", declaró este martes.

Para el DT del cuadro catalán, "es difícil jugar en Leganés", en referencia a su rival del pasado fin de semana, por lo que "también nos podemos quedar con los partidos que sí han sido redondos, no solo ponernos en el precipicio por los que no lo han sido. Vamos primeros en la Liga y en la Liga de Campeones y queremos seguir siéndolo".

El técnico fue consultado por el presente del brasileño Arthur, a quien destacó como "un jugador que ha entrado en momentos determinados, siendo titular en algunos partidos y otros no, otros no ha sido convocado. Le ha pasado a Ivan Rakitic, a Carles Aleñá... en fin".

Sobre el partido de Champions con Borussia Dortmund apuntó a que "tenemos una gran oportunidad y cualquiera de los otros tres equipos del grupo se cambiarían por nosotros. Pero no significa que vayamos a ganar porque sí. El Dortmund es un gran equipo y estamos en la Champions. Pero queremos aprovechar la oportunidad".

Barcelona enfrenta a los alemanes este miércoles y si gana queda primero en su serie de la Champions.