¿Está en riesgo la revancha de Barcelona ante Napoli en Champions por rebrote de coronavirus?

La Liga de Campeones está ad portas de su regreso, pero el rebrote de contagios de coronavirus ha puesto en duda que algunos encuentros se puedan disputar, en especial el que deben afrontar en el Camp Nou FC Barcelona y Napoli.

La situación es compleja en Cataluña, la región más afectada de España por los rebrotes de las últimas semanas, el recién pasado domingo notificó 886 nuevos contagios en un día, frente a los 1.493 del sábado.

Esto ha hecho dudar incluso al técnico napolitano Genaro Gatusso, aunque deja todo en manos de las autoridades del club: "No me he puesto al día con nada de eso porque no es mi trabajo. Es algo para el presidente y sus hombres. Siempre hacen este tipo de cosas. Estamos preocupados, por supuesto, pero me quedo porque el presidente y su séquito sabrán qué hacer".

Por otro lado, el plantel de FC Barcelona se sometió por completos a exámenes PCR tras regresar de sus mini vacaciones, mientras en la región ordenaron el cierre de bares y discotecas.

Sobre lo que ocurrirá con el fútbol aún no hay una versión oficial, aunque es un hecho que el encuentro programado para el 8 de agosto, en caso de jugarse, se realizará sin público.

En cuanto a las autoridades sanitarias, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, opina que "la complacencia no es una opción y no creemos que el Gobierno de España esté siendo complaciente, sino todo lo contrario, está siendo responsable, abierto y agresivo en su estrategia de vigilancia".

"Las autoridades nos han asegurado que están tomando todas las medidas para investigar, suprimir los grupos en los que se están produciendo contagios y tomando acciones localizadas", agregó.