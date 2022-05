¿Estaba en offside? El polémico gol anulado a Benzema en la final de la Champions

El primer tiempo de la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpoool terminó con polémica, por un gol anulado al francés Karim Benzema por un supuesto fuera de juego.

En la jugada, tras un rebote después de un choque de Federico Valverde y jugadores de Liverppool, el francés recibió y remató ante el arco desprotegido.

I think the Premier League’s way of taking a knee got to Benzema pic.twitter.com/yhEJFAVPZR