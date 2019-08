Estrella Roja, Olympiacos y Dinamo Zagreb avanzaron a la fase de grupos en la Champions

Los clubes Estrella Roja de Belgrado, Dinamo Zagreb y Olympiacos superaron sus respectivas eliminatorias en los partidos de vuelta de los playoffs y clasificaron a la fase grupal de la Liga de Campeones de Europa.

Estrella Roja, local en Serbia, repetirán su presencia por segundo año consecutivo en la primera ronda del torneo continental, tras empatar 1-1 con Young Boys de Suiza, capitalizando los dos goles que anotaron como visita en el empate 2-2 en la ida.

El partido, además, estuvo marcado por momentos de tensión en la previa, porque los hinchas ultras del cuadro serbio llevaron al estadio un tanque que fue utilizado en la guerra de Yugoslavia en la década de los 90.

