Fernando Llorente: El fútbol me entregó una segunda oportunidad

El delantero Fernando Llorente afirmó que el fútbol le entregó una segunda oportunidad a días de la final de la Liga de Campeones, donde su equipo, Tottenham, enfrentará a Liverpool este sábado.

El español disputará su segunda definición de Champions y reconoció que se encuentra "disfrutando muchísimo porque estamos preparando la final de una manera espectacular, entrenando con una intensidad increíble, todo el equipo con energía, con una alegría".

"Muchas veces en un equipo estás sin oportunidades, no juegas, pero hay que estar siempre preparado, siempre luchando. Hay que demostrar... es muy difícil mentalmente seguir peleando cuando no te dan oportunidades", sostuvo a la agencia EFE.

"Tienes que estar siempre preparado porque nunca sabes lo que puede pasar. Aparecen lesiones, aparecen cosas y, de repente, tienes la oportunidad, y, si estás, todo cambia radicalmente y lo que antes era un desastre luego todo es una maravilla. Lo importante es estar ahí para dar lo mejor de cada uno", complementó.

También dijo que a su juicio es importante la recuperación de Harry Kane y que esta segunda oportunidad que me está dando el fútbol de llegar a otra final de Champions no es casualidad y no quiero dejarla escapar. Si no juego estaré esperando mi oportunidad, intentaré salir y dar lo mejor de mí".

Además, destacó el nivel de Virgil Van Dij, de Liverpool: "Es uno de los mejores centrales del mundo sin duda, probablemente sea el central físicamente más fuerte al que me haya enfrentado. Ya desde que llegué a Swansea y me enfrenté a él contra Southampton me causó una grandísima impresión".

"Es un sueño todo lo que estoy consiguiendo. Me pasó con la Europa League, que no pude conseguirla con Athletic Bilbao y cuatro años después gané con el Sevilla, precisamente contra Liverpool. Cuatro años después de esa final en Berlín vuelvo a tener la segunda alternativa en Champions. Son cosas increíbles que pasan, el destino".