Gennaro Gattuso: Pudimos ganar, Barcelona no estaba bien y se notaba

Gennaro Gattuso, técnico de Napoli, expresó este sábado todo su pesar por la eliminación sufrida ante FC Barcelona en los octavos de final de la Champions League porque, consideró, el equipo catalán "no está muy bien" y le dio opciones para avanzar.

Los catalanes superaron por 3-1 a los italianos con goles del francés Clement Lenglet, el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, y se clasificaron para los cuartos de final del torneo, ronda en donde les espera Bayern de Munich.

"Si lees los datos, no hubo partido. Tuvimos el doble de sus ocasiones, llegábamos a su campo fácilmente. Luego es necesaria la mentalidad, no cometer errores. Pero estoy satisfecho. Pudimos ganar, Barcelona no estaba bien y se notaba", dijo Gattuso al acabar el partido, en declaraciones a la televisión Sky Sport.

"Mi sensación es que Barcelona no está muy bien. Nosotros con un poquito más... (hubiéramos podido pasar). Llevaban años sin terminar con el 47 por ciento de posesión, pero la eliminación puede pasar. Estos rivales son campeones. Aun así, lo siento. Hoy podíamos pasar", insistió.

El técnico italiano admitió que los jugadores de Napoli, pese a tener talento, todavía deber dar pasos importantes para crecer a nivel de mentalidad.

Reiteró su aprecio por el técnico de Barcelona, Quique Setién, al que considera como uno de los mejores en Europa. "Setién para mí es un entrenador que tiene buenas ideas. Llevo años siguiéndole, desde que estaba en Las Palmas y luego en el Betis. Tenemos una visión de juego parecida", dijo.