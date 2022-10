Guardiola reemplazó a Mahrez luego que perdió un penal y anularon gol del City por su mano

El jugador argelino Riyad Mahrez vivió una triste jornada en Dinamarca durante el partido entre Manchester City y Copenhague por la Liga de Campeones, pues fue uno de los protagonistas negativos para el equipo que dirige Josep Guardiola.

Primero, el futbolista golpeó sin intención un balón mientras se realizaba un ataque del conjunto inglés que terminó en un golazo de Rodri, pero tras revisión en el VAR éste fue anulado.

Minutos más tarde, y también luego de una mirada en el sistema de videoarbitraje, el juez Artur Dias cobró un penal a favor del City, que el africano desperdició con responsabilidad del arquero rival, Grabara.

Además, luego el elenco británico sufrió la expulsión de Sergio Gómez, en los 30 minutos.

Por todos estos motivos, el entrenador español tomó la decisiónd de sustituirlo en los 32', por Ruben Dias.

📸 - MAHREZ PENALTY IS SAVED! pic.twitter.com/4mEcVRAAXQ

Hand penalty & Riyad Mahrez fails from da spot #UCL #FCKMCI pic.twitter.com/gbLuqxh3w7

This handball from Mahrez ruled out Rodri's wonderstrike. pic.twitter.com/Sb6LRERIsk