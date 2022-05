Guardiola tras la eliminación en Madrid: El fútbol es imprevisible y hay que aceptarlo

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, lamentó este miércoles la eliminación sufrida ante Real Madrid en las semifinales de Champions, señalando que "el fútbol es un juego imprevisible, es así, hay que aceptarlo".

"Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Pero al final no pudimos conseguirlo", indicó el técnico español, quien explicó el desarrollo del partido, que terminó 3-1 a favor de los merengues.

"Es simple. En la primera parte no tuvimos juego, no fuimos lo suficientemente buenos. Pero no sufrimos mucho. Después de marcar el gol fuimos mejores. Encontramos el ritmo y nuestro juego y los jugadores se sintieron cómodos", argumentó.

Respecto a los dos goles de Rodrygo justo antes del pitazo final, y que forzaron el alargue, indicó que no fue producto de un ataque que hiciera sufrir a su equipo.

"No es que en los últimos 10 minutos ataquen y ataquen y tú sufras. Eso no ocurrió. Ellos pusieron muchos jugadores en el área, con Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema y pusieron centros y marcaron dos goles. Felicitarles a ellos y a Liverpool y que sea una buena final", agregó.

Finalmente, señaló que ahora toca "procesar" lo que pasó y enfocarse en los partidos que quedan en la Premier League, donde está peleando por el título, faltando tres fechas para el final.