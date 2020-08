Hansi Flick: Jugamos contra Barcelona, no contra Messi

El entrenador de Bayern Munich, Hansi Flick, dijo este jueves que el delantero argentino Lionel Messi es el mejor jugador de los últimos años y no quiso compararlo con el polaco Robert Lewandowski. Eso sí, advirtió que este viernes, por los cuartos de final de la Liga de Campeones, se enfrentarán a Barcelona y no sólo al argentino.

"Los dos jugadores no pueden compararse", dijo para responder a una pregunta al respecto en la conferencia de prensa previa al partido de cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Robert Lewandowski es un jugador de clase mundial. Como delantero nos garantiza goles, y prepara goles. Messi ha sido en los últimos años el mejor del mundo. Es un jugador excepcional como no ha habido nunca", añadió.

Sin embargo, Flick subrayó que "jugamos contra Barcelona, no contra Messi. He estudiado cómo frenarlo, pero no es algo que vaya a explicar aquí".

"Tenemos gran respeto por el Barcelona porque ha dominado el fútbol durante años. Muchos entrenadores y muchos equipos se han inspirado en su fútbol. La Masía es un ejemplo de formación. Tiene grandes jugadores, además de Messi", dijo.