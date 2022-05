Hincha de Manchester City terminó hospitalizado tras ser agredido en Madrid

Stephen Hunt, fanático de Manchester City que viajó a España para ver el duelo entre su club y Real Madrid por la semifinal de vuelta de la Champions League, acabó internado en un hospital luego de ser agredido una vez acabado el encuentro.

Según lo reportado por medios ingleses, el hombre de 25 años no logró conseguir una entrada, por lo que vió el partido en un bar cercano al estadio Santiago Bernabéu, siendo golpeado cuando regresaba a su hotel.

El seguidor "citizen", que sufrió una hemorragia cerebral y diversas fracturas faciales, dice no recordar nada del hecho, lo que dificulta la labor investigativa para esclarecer la situación e identificar a los posibles responsables.

Foto: Dawn Reid

"Stephen me llamó a las 3:30 am llorando y dijo: 'Estoy en el hospital, tengo una hemorragia en el cerebro, me llevarán al quirófano'. Estaba histérica en ese momento", dijo Dawn Reid, su madre, a Mancehster Evening News.

"Llamé al consulado, llamé a la policía, llamé a todos lados, llamé a todos los hospitales de Madrid tratando de encontrar algo, pero todo estaba en español y no podía entenderlos", agregó la mujer.

Hunt fue intervenido quirúrgicamente durante la jornada del viernes, siendo acompañado por su madre, que voló desde Manchester a Madrid.