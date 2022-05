Hincha de Real Madrid salió del "Bernabéu" minutos antes de la hazaña y la terminó viendo en la vereda

Un insólito hecho se produjo en el marco de la gran remontada de Real Madrid contra Manchester City (3-1, terminada en el alargue), ya que un hincha salió del estadio minutos antes del final del tiempo reglamentario y se perdió la hazaña de su club.

El fanático abandonó el "Santiago Bernabéu", poco antes de los 90', momento en el que su escuadra perdía por 1-0, y cuando estaba en los alrededores aún, escuchó las celebraciones del doblete de Rodrygo, que llevó a los "merengues" a la prórroga.

Incentivado por la incipiente proeza, el aficionado intentó regresar al recinto madrileño, pero en las puertas le impidieron el paso, por lo que debió ver el gol de la clasificación de Karim Benzema en la vereda de afuera del estadio.

"He salido como un minuto o dos antes de que acabase el partido porque pensé que ya no nos íbamos a clasificar. Al salir he escuchado el gol, y al volver a entrar a mi abono, que tengo hace 24 años, no nos han dejado. El mejor partido de la temporada nos lo estamos perdiendo", aseguró el hincha a Marca.