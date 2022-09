Hinchas de Frankfurt realizaron saludo nazi antes del duelo ante el Marsella de Alexis

La polémica se instaló en la previa del encuentro entre Olympique de Marsella de Alexis Sánchez y Eintracht Frankfurt, ya que algunos hinchas del elenco alemán fueron captados provocando con el saludo nazi en la tribuna visitante del Estadio Velodromo.

En un registro viralizado en redes sociales, se ve como dos seguidores del conjunto de las "Aguilas" hacen el reconocido gesto con su brazo, algo que generó repudio entre los que comentaron la publicación.

El Marsella y Frankfurt se enfrentan esta tarde por la segunda fecha del Grupo D de la Champions League.

Two Eintracht Frankfurt supporters have been caught on camera making a Nazi salute ahead of #SGE's Champions League game at Marseille.



