Hinchas de Galatasaray se enfrentaron con la policía francesa antes del duelo con PSG

Un grupo de hinchas del club turco Galatasaray protagonizó este miércoles varios enfrentamientos con la policía francesa en las horas previas al duelo que su equipo disputa contra París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes de la capital gala.

Los choques ocurrieron tres horas antes del inicio del encuentro, en una plaza cercana al estadio, después que los hinchas del cuadro otomano comenzaran a prender bengalas y a incendiar mobiliario urbano, lo que provocó una carga de los antidisturbios.

Las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos, lo que dispersó a los aficionados por las calles aledañas y calmó la situación.

El duelo entre PSG y Galatasaray, en el que los turcos albergan opciones de clasificarse para la Liga de Europa, fue calificado de alto riesgo y, a causa de los precedentes, movilizó a millar y medio de agentes franceses.

Medio millar de aficionados turcos serán confinados en un lugar concreto de la galería.

Las autoridades temen que se repitan las imágenes del PSG-Galatasaray del 13 de marzo de 2001, cuando enfrentamientos en la grada provocaron la suspensión del partido durante más de 20 minutos y causaron 56 heridos.

La tensión diplomática entre París y Ankara de las últimas semanas, unida a las condiciones particulares que vive la capital francesa a causa de la huelga en los transportes no contribuye a tranquilizar la situación.

11/12/2019 Champions League.

PSG fan 🇫🇷 attacked and striped by Galatasaray fans 🇹🇷 after burning a Turkish flag pic.twitter.com/qRsFZBvc8o