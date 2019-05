Hinchas de Liverpool se enfurecieron con Luis Suárez por celebrar su gol con Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez abrió el marcador en el triunfo de Barcelona sobre Liverpool en las semifinales de la Champions League y festejó con bastante euforia su anotación, algo que hizo enfurecer a los hinchas de los "Reds" en redes sociales.

A través de Twitter, los fanáticos del elenco inglés manifestaron su descontento por la celebración del delantero, que defendió en el pasado al club de Anfield.

"Perdí todo mi respeto por Suárez después de su celebración hoy. Es un mal agradecido", escribió uno de los simpatizantes.

En tanto otro hincha posteó que "como hinchas de Liverpool nos sentimos avergonzados por la celebración de Suárez, es un hipócrita".

"Esa celebración de Suárez literalmente me rompió el corazón en muchas partes", tuiteó otro internauta.

- Las reacciones de los hinchas de Liverpool por la celebración de Suárez:

Lost all my respect for Suarez after his celebration today, absolutely disgraceful #UCL — Carly (@lfcCarly) 1 de mayo de 2019

@jasoncundy05 the Liverpool fan complaining about Suarez celebrations has embarrassed our fans. He’s a hypocrite — Aaron 'Dj Ayr One' (@DjAyrOne) 1 de mayo de 2019

That Suarez celebration literally broke my heart into equal pieces of eight. — Lemonhope (@RhuChauke) 1 de mayo de 2019