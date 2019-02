Hinchas de PSG se tomaron las calles de Manchester en la previa al choque con el United

Los hinchas del Paris Saint-Germain llegaron con todo a la ciudad de Manchester para el partido del club francés ante el United por los octavos de final de la Champions League. La fanaticada parisina ocupó bengalas y cánticos para animar la previa del duelo.

La celebración comenzó a pasar los límites, por lo que la policía tuvo que actuar y escoltar a toda la hinchada, que eran alrededor de cuatro mil personas, hasta el centro de la ciudad inglesa.

En este lugar tenía el permiso de celebrar y seguir animando pese a que PSG llega con dos bajas muy importantes para el partido, el brasileño Neymar y el uruguayo Edinson Cavani.

El duelo entre Manchester United y Paris Saint Germain se realizará este martes a las 17:00 horas y podrás seguirlo por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

