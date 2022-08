¿Hubo burla? Oliver Kahn tuvo llamativa reacción por cruce de Bayern y Barcelona en Champions

El presidente del consejo directivo del Bayern Munich, Oliver Kahn, tuvo una llamativa reacción que se viralizó en redes sociales durante el sorteo de la fase grupal de la Champions League, más precisamente al conocer que tendrán nuevamente a Barcelona como rival en aquella etapa del certamen.

En un registro de la transmisión del evento, se ve al histórico arquero hacer una mueca al ver que enfrentarán a los culés en el torneo, lo que se interpretó como una burla de parte de la prensa catalana.

Frente a esto, el directivo del conjunto bávaro negó haberse burlado como se especuló. "Esta interpretación está totalmente fuera de lugar", manifestó al diario Bild.

"Robert Lewandowski nos dejó hace solo unas pocas semanas para fichar por el Barcelona y el sorteo hace que nos volvamos a encontrar ya en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Esas curiosidades del fútbol me hicieron sonreír", aclaró Kahn.

Es que los últimos enfrentamientos entre el Bayern y Barcelona no tuvieron un final feliz para los catalanes. En la temporada pasada el elenco alemán se impuso por 0-3 y 3-0 en la fase grupal, y en cuartos de final de la temporada 2019/2020, en la que a la postre ganaron la competición, el cuadro azulgrana encajó incluso una goleada histórica por 2-8 que generó un terremoto dentro de la institución.

- La viral reacción de Kahn en el sorteo:

Look at Bayern‘s CEO Oliver Kahn when he found out Bayern are facing Barca 😭😭😭😭 Barca are not rated pic.twitter.com/aWbTcI2uIA