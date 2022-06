Incidentes en la final de Champions: Informe reveló que la policía relacionó a hinchas de Liverpool con la tragedia de Hillsborough

El informe realizado tras los incidentes previos a la final de la última Champions League, que obligaron a retrasar el partido, indicó que el actuar de las fuerzas de orden se dio por relacionar erróneamente a la hinchada de Liverpool con la tragedia de Hillsborough.

Según la diligencia llevada a cabo por el ministro de deportes francés, Michel Cadot, y al que tuvo acceso el diario The Guardian, indicó que la policía tomó lo ocurrido en 1989 como referencia, lo que "condujo a la elaboración de un arreglo policial firme, para mantener el orden".

En aquel hecho histórico, antes de la disputa de la semifinal de la FA Cup entre Sheffield Wednesday y Liverpool, 97 aficionados perdieron la vida, pero esto no se debió a la actuación de los propios aficionados, sino, como determinó un juicio en 2016, a la negliencia de la policía de South Yorkshire.

Los familiares de las víctimas de aquel suceso se mostraron indignadas por la relación hecha por la policía parisina. "Los hinchas de Liverpool han sido tratados como hooligans, basándose en un error de algo que pasó hace 33 años. Y esto casi provoca otro desastre en París para una nueva generación", dijo Louis Brooks, quien perdió a su hermano aquel día.

El citado medio inglés se contactacto con las autoridades francesas, que no hicieron comentarios al respecto. Desde la UEFA, indicaron que no pueden referirse a un informe gubernamental oficial, pero el organismo no aportó en las referencias a la inteligencia policial de París.