Inter con Arturo Vidal derrotó a Shakhtar y quedó a un paso de los octavos en la Champions

Inter de Milán, con participación de Arturo Vidal en los últimos minutos, logró un valioso triunfo por 2-0 ante Shakhtar Donetsk y quedó a un paso de los octavos de final de la Champions League, clasificación que conseguirá si Sheriff no le gana a Real Madrid este miércoles.

El primer tiempo tuvo muchas ocasiones el elenco local, con remates de Lautaro Martínez, Ivan Perisic y Nicoló Barella, que se fueron desviados o llegaron a las manos del portero Anatolii Trubin, que hizo un gran partido.

Además, hubo un gol anulado a Perisic en los 23 minutos, por una milimétrica posición de adelanto de Matteo Darmian, quien asistió en esta conquista, situación similar en el segundo tiempo con un tanto invalidado a Lautaro Martínez (57').

Los dos goles de este compromiso llegaron gracias a Edin Dzeko, quien primero con un gran remate desde fuera del área (61') y después con un impecable cabezazo (66'), dejando prácticamente entre los 16 mejores a su escuadra.

Vidal ingresó en los 78 minutos y casi no tocó el balón, por lo que no existe un análisis que se pueda hacer de su participación, además con un duelo ya definido en su expresión de lucha. Alexis Sánchez no jugó por una lesión muscular.

Inter cerrará la fase de grupos contra Real Madrid en el Estadio "Santiago Bernabéu", el martes 7 de diciembre a las 17:00 horas (20:00 GMT), mismo día en que Sheriff jugará ante Shakhtar, en el cierre del Grupo D.