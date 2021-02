Jordi Alba: Messi está comprometido al 100 por ciento con el Barcelona

El defensa de FC Barcelona Jordi Alba aseguró que su compañero Lionel Messi "está comprometido al 100 por ciento con FC Barcelona", pese a que se vincula su futuro a Paris Saint-Germain, rival de los azulgranas este martes en la Liga de Campeones.

"Su cabeza ahora mismo está en el Barcelona. Solo hay que ver las ganas con las que juega cada partido y las estadísticas que está haciendo esta temporada también", destacó el lateral.

Alba sabe que al final de la temporada, Messi tomará una decisión "muy pensada y meditada" sobre su futuro y elegirá "lo que crea mejor para él", pero mientras esté "en el Barça hay que seguir disfrutándolo".

Y como el mejor socio de Messi en el campo, reiteró que es "muchísimo mejor jugador" cuando el crack de Rosario forma parte del once:

"E igual que pienso yo piensan todos mis compañeros. Nos estaríamos engañando si pensamos que el equipo, sin él, sería mejor. Con Leo somos mejores y muchísimo más fuertes", expresó.

En este sentido, Alba opina que el PSG también es peor conjunto sin el concurso del ex azulgrana Neymar, que se perderá la ida por lesión.

"No los voy a engañar. Personalmente es mejor que en el equipo contrario no jueguen jugadores como Ney. Y tampoco Di María, que es un gran jugador y aporta mucho tanto ofensiva como defensivamente. Pero el PSG tiene jugadores importantes y seguro que los que entren por ellos tendrán el mismo nivel o parecido", afirmó.