Josep Guardiola confirmó baja de Sergio Agüero "por varias semanas"

El español Josep Guardiola, entrenador de Manchester City, anunció este lunes en conferencia de prensa que el argentino Sergio Agüero estará de baja "varias semanas" por problemas musculares, y su presumible sustituto, el brasileño Gabriel Jesús, aseveró que está "preparado" para llevar la responsabilidad del ataque.

Agüero, que tuvo que ser sustituido en el encuentro de la Premier League ante Chelsea, disputado el sábado, tiene una lesión en un muslo y según indicó Guardiola en la víspera del partido de la Liga de Campeones ante Shakhtar Donetsk, se perderá varios encuentros.

"Sergio estará de baja varias semanas, no sé cuántas exactamente", comentó el técnico catalán, quien explicó que "tiene un problema en el tendón, se perderá algunos partidos. No creo que llegue al derbi. Quizá suceda un milagro, pero no creo".

"Echaremos en falta a Sergio, hemos tenido algunos problemas con las lesiones pero le esperaremos. Mientras, tenemos a Gabriel Jesus y Raheem Sterling, que pueden jugar en esa posición. Estaremos un tiempo sin él", apuntó Guardiola.

Los "ciudadanos" no podrán contar ante Shakhtar con Aymeric Laporte, Leroy Sané y Oleks Zinchenko por lesión, ni con Claudio Bravo por sanción.

Gabriel Jesús, el presumible sustituto de Agüero, aseguró que está en condiciones para asumir el peso del ataque de su equipo. "No estoy contento porque Sergio esté lesionado. No me gusta cuando mis amigos se lesionan, pero trabajo duro cada día. Estoy listo para jugar y demostrar cada vez que quiero mejorar", aseguró.