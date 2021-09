Josep Guardiola: "Le deseo lo mejor a Lionel Messi, pasamos un periodo feliz en Barcelona"

El entrenador Josep Guardiola lamentó la caída de su equipo Manchester City por 2-0 ante París Saint-Germain como visita por la segunda fecha de la Champions League y se refirió a su ex pupilo Lionel Messi, quien anotó un tanto.

El DT comentó tras el partido que "le deseo lo mejor a Messi. Pasamos un periodo feliz en Barcelona y si ahora ha decidido venir a París le deseo lo mejor".

"Conozco a Messi y este tipo de jugadores que cuando juegan juntos son excepcionales. Sabemos que no se pueden controlar durante 90 minutos. Hay dos posibilidades, defender todo el rato o tratar de atacarles. Es lo que hemos hecho, tenemos que seguir, no hemos marcado y tenemos que preguntarnos por qué", cerró.