Jürgen Klopp: Esperaremos a Van Dijk como una buena esposa cuando su marido está en prisión

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, entregó una curiosa analogía sobre el tiempo que tendrán que esperar por la recuperación del defensor holandés Virgil Van Dijk, quien sufrió una lesión de ligamentos en el clásico contra Everton.

El DT de los "reds" señaló en diálogo con BT Sports, que al neerlandés lo esperarán "al igual que una buena esposa a su marido cuando está en prisión".

Las palabras de Klopp generaron numerosos comentarios a través de redes sociales.

Jurgen Klopp has such a way with words 😂 pic.twitter.com/B8zUSZ1OMq