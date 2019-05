Jürgen Klopp: No me veo como un perdedor, si así fuera todos tendríamos un problema

El entrenador de Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, enfrenta en Madrid un nuevo intento por conquistar la Liga de Campeones, una competición que se le resiste siempre en el tramo final, aunque no por eso considera que su carrera esté marcada por la mala suerte.

"Mala suerte no he tenido en mi carrera aunque es verdad que hubo algún problema. Mi mujer me pregunta cuál es el último partido de la temporada y desde el 2012, excepto en el 2017, he llegado a finales", señaló este viernes.

"Seguramente batí el récord de las semifinales en los últimos años. Soy un ser humano normal", dijo Klopp, que perdió la final de la Liga de Campeones como entrenador de Borussia Dortmund, ante Bayern Munich, en la temporada 2012-2013 y la del año pasado, contra Real Madrid en Kiev ya en Liverpool, con el que también perdió la final de la Europa League, frente a Sevilla, hace dos temporadas.

"No me veo como un perdedor. Si me viera como un perdedor todos tendríamos un problema. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos, pero lo que pasó en el pasado también me da confianza. Todos los partidos esos los ganamos antes. Puede haber más fortuna o no. No hemos estado del lado afortunado en las finales pero eso no lo puedo cambiar. Solo trabajar para que la suerte llegue

Klopp rechazó la condición de favorito y el hecho de que Tottenham afronte la final con menos presión. "Creo que la ventaja es para Liverpool y Pochettino dirá que la ventaja es para Tottenham. Hay quien dice que nosotros somos los favoritos porque tuvimos más puntos en la liga pero en los partidos que jugamos entre ambos fueron igualados. No veo donde está la ventaja o el ser favorito aquí y ahora".

El preparador alemán confirmó que Roberto Firmino está disponible para el partido programado para el sábado a las 15:00 horas en el Wanda Metropolitano de Madrid.