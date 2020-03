Jürgen Klopp se molestó con periodista argentino que le hizo pregunta sobre coronavirus

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, se molestó al recibir una nueva pregunta de un periodista nacido en Buenos Aires que vive en Madrid sobre el coronavirus y afirmó que el hecho de impedir que los jugadores se saluden de la mano antes de los partidos es una mala señal para la sociedad.

El técnico germano le señaló al profesional si es que se encuentra preocupado por la situación que vive la capital española, donde cerraron escuelas y universidades a causa del virus, y su réplica fue que él "no juega fútbol este miércoles".

"Pero eso no es tan especial", reaccionó Klopp. "Jugar fútbol no es tan especial, nosotros no somos la sociedad, somos parte de la sociedad y todos deberíamos estar preocupados al mismo tiempo".

"Eso es exactamente lo que no me gusta, que me preguntes eso, pero vueles desde Madrid hasta acá. Entonces quédate allá, cerraron escuelas y universidades y obviamente están preocupados, esa es la pregunta, pero ahora piensas que por el fútbol vale la pena viajar", continuó el entrenador de los "reds".

"Ese es el problema, nuestro problema, y no podemos resolverlo con el fútbol, nosotros jugamos, es lo que tenemos que hacer y tu trabajo es transportar información, espero que lo hagas mejor de lo que haces preguntas", replicó.

Según el DT sostuvo luego en la conferencia de prensa previa al duelo con Atlético de Madrid por la Liga de Campeones, manifestó que "los futbolistas por el momento están todos saludables. Que los 22 jugadores no se saluden de la mano no es una buena señal para la sociedad".

"¿Estamos todos el mismo bote? Lo que sea que se decida, lo respetaremos", indicó sobre la opción de jugar dicho encuentro a puertas cerradas.

Luego, aseguró que "está claro que lo aceptaremos, pero desconozco cuánto sentido hará eso en este momento. Así es, no se trata de mí como técnico, es sobre mí como un ser humano. Algunas cosas son más importantes que el fútbol y eso lo notamos en este momento. Tenemos que encontrar una solución, pero yo no sé lo suficiente".

- El cruce de Jürgen Klopp con el periodista (en inglés)