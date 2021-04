Klopp, autocrítico tras eliminación de Liverpool: Debimos haber marcado las opciones que tuvimos

Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, apuntó tras ser eliminado por Real Madrid (0-0) que debieron haber marcado las ocasiones que tuvieron y que si hubieran logrado el 1-0 pudo haber cambiado el descenlace de la historia.

"Deberíamos haber marcado las que tuvimos. Si nos hubiéramos puesto 1-0 arriba, habría sido diferente. Controlaron el partido, en momentos específicos. Nosotros, con dos actuaciones mejores, habríamos tenido más oportunidades de pasar a semifinales", añadió el técnico germano.

"No perdimos la eliminatoria hoy. La perdimos en Madrid. Hoy fue incómodo para ellos. Estuvimos bien, fuimos agresivos y tuvimos ocasiones. Me dan igual los "y si". No marcamos y la experiencia del Madrid se llevó la eliminatoria. Lo de no definir nos lleva pasado todo el año", cerró.