Klopp, pese a derrota ante Barcelona: Es el mejor partido que hemos jugado en Liga de Campeones

El entrenador de Liverpool, Jurgen Klopp, se mostró triste por la derrota por 3-0 ante Liverpool, por las semifinales de la UEFA Champions League, aunque se mostró satisfecho con el desempeño de sus dirigidos en el compromiso.

"En el vestuario no hay una fiesta, pero tenemos que aprovechar el partido para muchas cosas. Estamos frustrados, pero habrá un momento en el que pueda convencer a los jugadores de que este partido servirá para nuestra evolución. Es el mejor partido que hemos jugado en la Liga de Campeones", afirmó en conferencia de prensa.

Además, agregó estar "orgulloso" de sus jugadores por no haber "bajado nunca los brazos" en un partido que calificó de "valiente, enérgico, creativo y eléctrico".

Junto con esto, también habló del planteamiento de Barcelona y utilizó como ejemplo a Arturo Vidal: "El señor Valverde lo ha hecho todo bien y yo todo mal. No me ha sorprendido el planteamiento del Barça, aunque la presencia de Vidal sí que me ha sorprendido, pero en general era lo que me esperaba".

De igual manera, el estratega alemán tuvo palabras de elogio para el gran rendimiento de Lionel Messi, quien marcó dos goles y uno de ellos de gran factura, mediante un certro tiro libre de 29 metros.

"En sus momentos es imparable, no puedes defender una falta directa. El primer gol no fue el más bonito, pero demuestra su habilidad estando ahí. Estoy satisfecho por cómo hemos defendido a Messi. Soy un gran admirador de él y no estoy sorprendido con su actuación, porque es un jugador de primera talla mundial", precisó.

Finalmente, el DT habló sobre el duelo de vuelta, asegurando que "es fútbol, o sea que sí que tenemos opciones, pero antes de este partido teníamos más opciones. Es Barcelona y, si pueden jugar al contraataque, no nos ayuda este resultado. Es fútbol y tendremos que intentarlo, pero lo de hoy no nos ha facilitado la vida".