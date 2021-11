La acción antideportiva de Ander Herrera por la que lo calificaron como "una rata"

El volante de París Saint-Germain Ander Herrera fue muy criticado tras realizar una acción antideportiva en el partido que su equipo igualó 2-2 con Leipzig por la Liga de Campeones.

Cuando el partido estaba cerca del final y el cuadro alemán requería anotar otro gol para seguir con vida en el torneo, el ex futbolista de Manchester United evitó que el arquero local Peter Gulacsi jugara rápido tras contener un balón.

Por esto, los jugadores del conjunto germano se indignaron y fueron encima para enrostrarle por su gesto, mientras que en las redes sociales le llovieron los comentarios negativos, tachándolo incluso como una "rata".

Revisa la jugada:

Ander Herrera was up to his old tricks for PSG last night - "usual b******t” https://t.co/Kx5rkzpvCS