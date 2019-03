La agenda de la Champions y Europa League en la primera semana de marzo

La Liga de Campeones tiene su gran retorno esta semana con las revanchas de los octavos de final, donde destacan los duelos entre Manchester United con París Saint-Germain y Real Madrid ante Ajax.

La Europa League también tiene acción con los duelos de ida en la ronda de los 16 mejores, donde se alzan como favoritos Chelsea, Valencia, Sevilla, Inter de Milán y Arsenal.

Champions League, Vuelta octavos de final

Martes 5 de marzo

Borussia Dortmund vs. Tottenham, 17:00 horas. Signal Iduna Park.

Real Madrid vs. Ajax, 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".

Miércoles 6 de marzo

Porto vs. Roma, 17:00 horas. Estadio do Dragão.

París Saint-Germain vs. Manchester United (Alexis Sánchez, lesionado), 17:00 horas. Parque de los Príncipes.

Europa League, ida octavos de final

Jueves 7 de marzo

Dinamo Zagreb vs. Benfica, 14:55 horas. Estadio Maksimir de Zagreb.

Eintracht Frankfurt vs Inter de Milán, 14:55 horas. Commerzbank-Arena de Frankfurt.

Sevilla vs. Slavia Praga, 14:55 horas. Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

Stade Rennais vs Arsenal, 14:55 horas. Roazhon Park de Rennes.

Zenit SPb vs. Villarreal, 14:55 horas. Gazprom Arena de San Petersburgo.

Chelsea vs. Dinamo Kiev, 17:00 horas. Stamford Bridge de Londres.

Napoli vs. Salzburbo, 17:00 horas. Stadio San Paolo de Nápoles.

Valencia vs. Krasnodar, 17:00 horas. Estadio de Mestalla.