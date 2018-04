La programación de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions

Bayern Munich de Arturo Vidal enfrentará esta semana el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, cuando reciba a Sevilla el martes 10 de abril en el Allianz Arena.

El cuadro del volante chileno, quien ya aseguró que no jugará por lesión, venció en el duelo de ida por 2-1 en España por lo que tiene la primera chance de acceder a las semifinales del certamen.

Por su parte, Manchester City de Claudio Bravo se medirá de local ante Liverpool. Los "citizens" deberán dar vuelta una complicada llave ya que en el primer compromiso cayeron por 0-3.

FC Barcelona en tanto visitará a AS Roma con una amplia ventaja en el global de 4-1, al igual que Real Madrid que enfrenta a Juventus tras un 3-0 a su favor.

Revisa la programación de los duelos de vuelta de cuartos de final:

Martes 10 de abril:

- As Roma vs. FC Barcelona. 15:45 horas. Estadio Olímpico de Roma.

- Manchester City vs. Liverpool. 15:45 horas. Estadio Etihad.

Miércoles 11 de abril:

- Real Madrid vs. Juventus. 15:45 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".

- Bayern Munich vs. Sevilla. 15:45 horas. Estadio Allianz Arena.