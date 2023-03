La programación para esta semana en la Champions League

Esta semana se conocerán los últimos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, en los partidos de vuelta, donde hay llaves cerradas e igualadas por definir, como la de Manchester City y Leipzig.

Revisa la programación de estos partidos de vuelta:

Martes 14 de marzo

- Manchester City (ING) vs. RB Leipzig (ALE) , 17:00 horas. Etihad Stadium. (Global 1-1)

- Porto (POR) vs. Inter (ITA) , 17:00 horas. Estadio Do Dragao. (Global 0-1)

Miércoles 15 de marzo

- Real Madrid (ESP) vs. Liverpool (ING), 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu". (Global 5-2)

- Napoli (ITA) vs. Eintracht Frankfurt (ALE), 17:00 horas. Stadio "Diego Armando Maradona". (Global 2-0)