La programación para esta semana en la última fecha grupal en Champions League

Esta semana se disputará la última fecha grupal en la Champions League, que espera por sus últimos clasificados a octavos de final.

Inter de Milán, de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, está clasificado a la siguiente ronda, se ubica segundo en su grupo y buscará amargar a Real Madrid en España

Revisa la programación de la última fecha grupal:

Martes 7 de diciembre

Grupo A

RB Leipzig vs. Manchester City, 14:45 horas.

París Saint-Germain vs. Club Brujas, 14:45 horas.

Grupo B

Porto vs. Atlético de Madrid, 17:00 horas.

AC Milan vs. Liverpool, 17:00 horas.

Grupo C

Ajax vs. Sporting Lisboa, 17:00 horas.

Borussia Dortmund vs. Besiktas, 17:00 horas.

Grupo D

Real Madrid vs Inter de Milán, 17:00 horas.

Shakhtar vs. Sheriff, 17:00 horas.

Miércoles 8 de diciembre

Grupo E

Bayern Munich vs. FC Barcelona, 17:00 horas.

Benfica vs. Dinamo, 17:00 horas.

Grupo F

Manchester United vs. Young Boys, 17:00 horas.

Atalanta vs. Villarreal, 17:00 horas.

Grupo G

Wolfsfurgo vs. Lille, 17:00 horas.

RB Salzburgo vs. Sevilla, 17:00 horas.

Grupo H

Zenit vs. Chelsea, 14:45 horas.

Juventus vs. Malmo, 14:45 horas.