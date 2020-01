La UEFA dio a conocer el equipo ideal de la Champions League en el 2019

La UEFA dio a conocer este miércoles al equipo ideal de la Champions League en el 2019, de acuerdo a la votación realizada en su sitio oficial.

El elenco tiene como arquero al meta de Liverpool Alisson, mientras en defensa figuran Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs De Ligt (Juventus), Virgil Van Dijk y Andrew Robertson (ambos de Liverpool).

En el mediocampo lucen Frenkie De Jong (FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), además de los atacantes Lionel Messi (FC Barcelona), Sadio Mané (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern Munich) y Cristiano Ronald (Juventus).

