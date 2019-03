Las revanchas en octavos de final de la Champions League

Sigue los partidos de vuelta en la ronda de octavos de final de la Liga de Campeones.

Resultados:

Martes 5 de marzo

Borussia Dortmund 0-0 Tottenham, Segundo tiempo. Signal Iduna Park. (0-3 en la ida). Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

Real Madrid 0-2 Ajax, Segundo tiempo. Estadio "Santiago Bernabéu". (2-1 en la ida). Sigue el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.

0-1: 5'; Hakim Ziyech (AJA), 0-2: 18'; David Neres (AJA)

Miércoles 6 de marzo

Porto vs. Roma, 17:00 horas. Estadio do Dragão. (1-2 en la ida)

París Saint-Germain vs. Manchester United, 17:00 horas. Parque de los Príncipes. (2-0 en la ida)

Martes 12 de marzo

Juventus - Atlético de Madrid, 17:00 horas. Juventus Arena. (0-2 en la ida)

Manchester City - Schalke 04, 17:00 horas. Etihad Stadium. (3-2 en la ida)

Miércoles 13 de marzo

FC Barcelona - Olympique Lyon, 17:00 horas. Camp Nou. (0-0 en la ida)

Bayern Munich - Liverpool, 17:00 horas. Allianz Arena. (0-0 en la ida)