Lionel Messi apareció en el plantel ideal de la Liga de Campeones

El argentino Lionel Messi apareció en el plantel ideal de la temporada en la Liga de Campeones, dado a conocer este viernes por la UEFA.

El equipo fue creado por los Observadores Técnicos del organismo y contiene los 23 jugadores más destacados de la última edición del campeonato.

El elenco está compuesto los mejores jugadores de la temporada y el único de Barcelona es el argentino.

En el listado no figura Cristiano Ronaldo, de Juventus.

Revisa el listado:

Arqueros:

- Manuel Neuer (Bayern Munich)

- Jan Oblak (Atlético de Madrid)

- Anthony Lopes (O. Lyon).

Defensores:

- Alphonso Davies (Bayern Munich)

- Joshua Kimmich (Bayern Munich)

- Virgil Van Dikj (Liverpool)

- Dayot Upamecano (Leipzig)

- Angeliño (Leipzig)

- David Alaba (Bayern Munich)

Volantes:

- Thiago (Bayern Munich)

- Kevin De Bruyne (Manchester City)

- Houssem Aouar (O. Lyon)

- Leon Goretzka (Bayern Munich)

- Marcel Sabitzer (Leipzig)

- Marquinhos (PSG)

- Alejandro Gómez (Atalanta)

- Thomas Müller (Bayern Munich)

Delanteros:

- Serge Gnabry (Bayern Munich)

- Robert Lewandowski (Bayern Munich)

- Kylian Mbappé (PSG)

- Neymar (PSG)

- Lionel Messi (FC Barcelona)

- Raheem Sterling (Manchester City)

