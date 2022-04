Liverpool confirmó muerte de un hincha que asistió al partido con Benfica

Liverpool dio a conocer en sus redes sociales el fallecimiento de un fanático que asistió al partido contra Benfica, por la Liga de Campeones.

"Es con mucho pesar que podemos confirmar que un hincha que fue retirado enfermo en la previa del partido de anoche contra Benfica, tristemente falleció", señalaron en la cuenta oficial de los "reds".

"Nuestros pensamientos están con la familia de este seguidor, sus amados y amigos", comentaron.

"Nos gustaría agradecer a los servicios de emergencia por sus heroicos esfuerzos para brindar atención urgente y nuestro agradecimiento a nuestros profesionales médicos, administradores y todos los simpatizantes en las inmediaciones del incidente por su asistencia", finalizaron.

Liverpool derribó al elenco portugués en la serie y avanzó de ronda en la Champions, tras un electrizante 3-3 en la revancha.

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.



The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.