Liverpool tuvo una masiva celebración con sus hinchas tras ganar la Champions League

Los jugadores de Liverpool se dieron este domingo un baño de multitudes al pasear en un bus abierto por las calles de esta ciudad inglesa tras ganar el sábado en Madrid la Liga de Campeones.

Los "reds" llegaron durante la mañana de este domingo a Liverpool tras vencer el sábado en el Estadio Wanda Metropolitano al también club inglés Tottenham Hotspur por 2-0 en la final del certamen continental.

En un bus rojo que llevaba el mensaje "Campeones de Europa", los integrantes del equipo que dirige el alemán Jurgen Klopp se pasearon por la ciudad mientras la gente gritaba "campeones".

Miles de personas ocuparon las calles de esta ciudad del noroeste de Inglaterra en una jornada cálida pero nubosa para ver a los ganadores del sexto título de la principal competición continental por equipos que captura el club de Merseyside.

Además de aficionados oriundos de Liverpool, otros seguidores de los "reds" llegaron de distintas ciudades británicas e incluso del extranjero para sumarse a la fiesta.

Algunos hinchas se subieron a faroles y carteles de tráfico para ver mejor el autobús, en un ambiente de alegría.

