Los datos previos a la gran final de la Champions entre Manchester City y Chelsea

Este sábado 29 de mayo desde las 15 horas se juega la final de la Liga de Campeones entre Manchester City y Chelsea, y de cara a ese trascendental partido DataFactory elaboró un completo informe estadístico, ideal para disfrutar de la previa del duelo que definirá al nuevo campeón europeo.

Revisa acá los datos

Disputarán el primer cruce en la historia de la competencia. Chelsea estará presente en la tercera final de su historia: 2007-08 (cayó contra Manchester United) y 2011-12 (Campeón contra Bayern Múnich). Para Manchester City será su primer partido por el título.

Récord de Manchester City en Champions 2020-21: 12 PJ / 11PG-1PE-1PP (25GF-4GC). Los Skyblues, únicos invictos del certamen continental, encabezan los rubros de disparos (162), asistencias (17) y pases (7831). Reúnen 18 salvadas.

Récord de Chelsea FC en UCL 2020/21: 12 PJ / 8PG-3PE-1PP (22GF-4GC). Los Blues cuentan con el mejor rendimiento en los primeros tiempos de juego (26 puntos) y nunca se fueron en desventaja al entretiempo (7PG-5PE). Acumulan 36 atajadas.

Manchester City (34) y Chelsea FC (27) lideran la tabla general de puntos en la edición actual. Poseen las vallas menos vencidas de la Champions (4 goles recibidos y 8 vallas invictas).

Jugaron 144 veces en la máxima categoría de Inglaterra con 47 victorias para los de Manchester (188 goles), 59 triunfos para los de Londres (204 tantos) y 38 empates. Cuentan con duelos en Championship, FA Cup, League Cup y FA Community Shield.

Tendrán el tercer duelo internacional. Se midieron en las Semifinales de la Recopa de Europa 1970/71 en donde Chelsea FC se impuso 2-0 en el marcador global. Protagonizarán la tercera final entre clubes de Inglaterra: Manchester United - Chelsea FC (2007/08) y Liverpool - Tottenham (2018/19) fueron las anteriores.

Será la 8° final de Champions entre dos clubes del mismo país. Real Madrid vs. Valencia (1999/00), Milan vs. Juventus (2002/03), Manchester United vs. Chelsea (2007/08), Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund (2012/13), Real Madrid vs. Atlético de Madrid (2013/14 y 2015/16), Liverpool vs. Tottenham (2018/19) y Manchester City vs. Chelsea FC (2020/21).

De acuerdo a los datos históricos de Data Factory, será el 15° título de UEFA Champions League en favor de un equipo de Inglaterra. Los clubes ingleses cuentan con 14 trofeos y 10 subcampeonatos.

Los arqueros Ederson (Man. City) y Edouard Mendy (Chelsea FC) son los futbolistas con más minutos disputados (1043 y 1042' respectivamente). Los mediocampistas Rodri (Man. City) y Jorginho (Chelsea FC) son los máximos recuperadores de los finalistas (24).

Riyad Mahrez (Manchester City) es el máximo anotador del cuadro Celeste (4). El argelino logró el 100% de sus conquistas en la Fase Eliminatoria.

Olivier Giroud (Chelsea FC) es el goleador del conjunto Azul en la presente edición (6). El delantero registra el mejor porcentaje de eficacia de gol (50%).