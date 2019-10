#AtalantaShakhtar | 1-0| 28'



%u26BD GOOOOLLLL!!! DUVÁÁÁÁN ZAPATAAAA!!!

Dopo il palo di Pa%u0161ali%u0107, cross di #Hateboer e incornata del colombiano! #Atalanta in vantaggio!!

After Pa%u0161alic%u2019s shot on the post, @Hans33Hateboer crosses and Zapata scores! We lead! #UCL #GoAtalantaGo %u26AB%uD83D%uDD35 pic.twitter.com/j0EMn6Skj9