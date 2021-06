Lothar Matthäus lanzó duras declaraciones contra Guardiola: Le robó la Champions al City

La leyenda del fútbol alemán Lothar Mattäus lanzó duras críticas en contra del entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, por su derrota en la final de la Liga de Campeones a manos de Chelsea.

Según el ex futbolista germano, el DT catalán le robó el título al club por la elección del equipo para enfrentar a los londinenses el pasado sábado en Portugal.

En una columna titulada "Los jugadores dudarán de Guardiola después de esta final", Matthäus expuso que es muy probable que en el cuadro británico comiencen a discutir si "separarse" del DT.

"Le robó la Liga de Campeones al club y a la afición a través de su alineación y ahora tiene que escuchar con razón las duras críticas de todos los lados", advirtió.

"Tenía que volver a intentar algo, presentar un ingenio en el peor momento posible y mereció totalmente perder", dijo en su artículo publicado en Sky Sports Alemania.

"¿Cómo se puede prescindir de un centrocampista defensivo en el partido más importante de la historia del club, que estuvo en cancha en casi todos los partidos de la temporada, que asegura el equilibrio, que da a todos los implicados la seguridad necesaria?", cuestionó.

"¿Por qué dejó afuera a Rodri y/o Fernandinho, trajo seis faltas y prescindió también de un delantero centro?", continuó Matthäus.

"Algunos de los jugadores ni sabían dónde iban porque los ubicó en posiciones que no les eran familiares. Eso es lo peor que puede hacer un entrenador. Inexplicable e imperdonable. Tiene la garantía de haber perdido mucho crédito para todos, interna y externamente, sobre todo con sus jugadores", prosiguió.

"Eso difícilmente se puede recuperar. No me sorprendería que se acabe la etapa de Guardiola en Manchester City", dijo el ex goleador, quien remató: "Me sorprendió escuchar sus declaraciones después del partido. Sin rastro de intuición. Creo que lo volvería a hacer. Es un entrenador grandioso y altamente condecorado. El mismo debería saberlo mejor que nadie. Pero lamentablemente ese no fue el caso"