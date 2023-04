Luciano Spalletti, DT de Napoli: El partido fue lo que esperaba y felicito a mis jugadores

Luciano Spalletti, entrenador del Napoli, comentó tras la derrota ante AC Milan (1-0) en su primer cruce de cuartos de final de Champions League que "el partido era lo que esperaba" y felicitó a sus jugadores.

"No tengo nada que digerir ya que es una pérdida de tiempo comentar los partidos después, porque no hay vuelta atrás. Felicidades a Maignan por la parada y al Milan porque es un gran equipo. Lo hicimos bien incluso en diez. El partido es lo que esperaba, felicito a mis jugadores", declaró al término del encuentro a los micrófonos de Sky Sport Italia.

El cuadro "Azzurri" acabó con un hombre menos por la expulsión del camerunés André Zambo Anguissa, y Spalletti pierde también para la vuelta al surcoreano Kim Min-Jae, que vio la tarjeta amarilla estando amonestado antes del encuentro.

"Cualquier ausencia en este punto se vuelve pesada. Pero también tenemos jugadores que pueden compensar las ausencias, ha sido así durante toda la temporada, de lo contrario no hubiéramos logrado lo que hicimos hasta ahora. No tengo a Anguissa, en mi opinión es injusto no tenerlo, pero está bien. Ya estaba planeado cambiarlo por lo que lamento los dos minutos que perdí pensando en el tercer jugador para hacer el cambio", puntualizó.