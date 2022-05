Luis Díaz: Siempre soñé con una final contra Real Madrid

Luis Díaz, futbolista de Liverpool, aseguró que siempre ha soñado con disputar una final de la Liga de Campeones contra Real Madrid.

"Siempre lo había soñado", respondió el colombiano al ser preguntado en la zona mixta del 'Media Day' de Liverpool. "Más con un equipo como es Real Madrid. Estoy viviendo un sueño. Quiero tratar de aprovechar estos momentos y ser feliz", añadió Díaz, uno de los jugadores más requeridos por los medios de comunicación.

"Sabemos lo que tiene Real Madrid, el gran equipo que es, la experiencia que tiene. Vamos a contrarrestar lo que ellos vayan a hacer", comentó.

Sobre quién es el favorito para la final, Díaz apuntó que no hay favoritismos en estos partidos, ya que es una definición. "Es un encuentro que hay que jugar minuto a minuto. En el que vamos a dar el 100 por ciento".

El colombiano también negó ser el jugador más en forma del plantel: "No, creo que cada uno estamos en muy buena forma de competir a un gran nivel. Todos los de la plantilla. Sé que si me dan la oportunidad saldré a aprovecharla, como siempre he hecho".