Luka Modric: Tenemos que jugar ante Inter como si fuera una final y estar a la altura

El volante de Real Madrid Luka Modric anticipó el duelo del miércoles ante Inter de Milán y afirmó que lo toman coma una final, tomando en cuenta la incómoda posición en que marchan los "merengues" en el Grupo B de la Liga de Campeones.

"Hay que afrontar este partido como una final para nosotros. Hay que jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos, estar unidos, ayudar uno a otro. Espero que vamos a estar a la altura", señaló este martes en conferencia de prensa.

"Sabemos que cada partido es complicado y contra cualquier rival si no estás en tu máximo nivel. Sobre todo en Europa, te cuesta ganar partidos, pero ahí es donde tenemos que demostrar nuestro carácter, nuestra fuerza y nuestra unidad; algo que hemos mostrado muchas veces, especialmente en esta competición", subrayó.

Además, afirmó que tiene la idea de seguir en el cuadro español: "Lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué pasa. Yo me siento bien y quiero seguir en Real Madrid hasta que sienta que puedo ayudar al equipo, y así me siento ahora mismo".

Real Madrid visita a Inter el miércoles desde las 17:00 horas.